Diskussion in Düsseldorf : Knittkuhl will bessere Anbindung

Knittkuhl Bürger diskutierten mit der Politik über den Regionalplanentwurf und die Seilbahn.

Mehr als 50 Bürger kamen ins Vereinsheim des SSV-Knittkuhl, um über die Zukunft des Stadtteils zu sprechen. Zu den wichtigsten Themen gehörten der Regionalplanentwurf 2019 und die Verkehrserschließung von Knittkuhl. Der Sprecher der Grünen-Ratsfraktion, Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitiker Norbert Czerwinski, sagte, „dass der Regionalplan festlegt, wo Siedlungsgebiete, wo landwirtschaftliche Flächen und wo Naturschutzgebiete liegen sollen“. Er eröffne Pforten, um Baugebiete auszuweisen, denn es fehlten 40.000 Wohnungen in Düsseldorf. „Auf den Regionalplan folgt aber der Flächennutzungsplan und erst im dritten Schritt der Bebauungsplan“, so Maria Icking, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.

Die Grünen verfolgen weiterhin das Ziel, die Bebauung der Äcker zu verhindern, auch um die Frischluftschneisen für die Innenstadt nicht durch eine dichte Besiedlung abzuschneiden. Zwar lehne man den Bau von Wohnungen in Knittkuhl nicht generell ab, müsse der Wohnungsnot aber auf geeigneten Flächen beikommen. In einer Stellungnahme stufte die Landeshauptstadt die Bebauung dieser Flächen aus Umweltschutzgründen als kritisch ein.

Neben dem Regionalplan wurde in der Sitzung auch die Verkehrssituation in Knittkuhl diskutiert. Czerwinski sprach sich dafür aus, die Anbindung für Pendler über den Öffentlichen Nahverkehr zu sichern. Weiterhin werde der Bau einer Seilbahn geprüft, die zum Staufenplatz fahren könnte. Auf eine Vertiefung des Gutachtens warte man allerdings seit 2016. Um den Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten, gehöre zu diesem Plan der Bau eines Park&Ride-Platzes, an dem sich auch andere Dienstleistungen wie eine Paketstation oder ein Supermarkt niederlassen könnten. „Es ist wichtig, die Pendlerströme oben abzufangen, die sich auf der Ludenberger Straße stauen“, sagte Claudia Engelhardt, Sprecherin der Stadtbezirksgruppe der Grünen.

Kinderporno-Ermittlungen in NRW weiten sich aus : „Ein Missbrauchsverfahren solchen Umfangs hatten wir in Köln noch nicht“

Das Thema Verkehr beschäftigt die Knittkuhler sehr: So seien die Busse der Linien 733 und 738 zu Stoßzeiten überfüllt, Kinder würden morgens nicht mehr mitgenommen, entgegen eines Antrages von Anwohnern fahren die großen Gelenkbusse die Strecke erst in den späten Abendstunden. Norbert Czerwinski versprach, dass sich in den nächsten Jahren noch einiges an der Verkehrssituation ändern würde. „Wir wollen einen zuverlässigen ÖPNV für Knittkuhl garantieren“, sagte er.