Karneval in Düsseldorf : Gemeinden feiern den Karneval

In der Gemeinde St. Margareta kann der Pfarrkarneval in diesem Jahr nur online gefeiert werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ganz verzichten wollten die Organisatoren nicht auf die fröhlichen Feiern. Als Ersatz gibt es jetzt Online-Feste und eine Bütten-Predigt im Gottesdienst.

In Gerresheim beispielsweise wird unter dem Motto „Dieses Jahr mal digital: St. Margareta – Karneval!“ am Samstag, 6. Februar, um 19.11 Uhr, der Pfarrkarneval von St. Margareta online gefeiert. Den Link dazu und weitere Infos gibt es unter www.pfarrkarneval-st-margareta.de. Der Samstag vor dem Karnevalswochenende ist auch der traditionelle Termin für den Pfarrkarneval im Bürgerhaus Reisholz, der in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Um alle an diesem Tag ein bisschen aufzumuntern hat sich das Karnevalsteam der Gemeinden St. Antonius und St. Elisabeth eine kleine Überraschung einfallen lassen. Diese ist vom 6. bis 15. Februar auf der Internetseite www.antoniuselisabeth.de zu sehen.