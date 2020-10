Kirchen in Düsseldorf : Die frohe Botschaft kommt per Video

Stadtteile Gottesdienste können wieder besucht werden. Die Kirchengemeinden setzen dennoch weiterhin kreativ die neuen Medien ein, um ihre Mitglieder auch online zu erreichen.

Um während des Lockdowns weiter Kontakt zu ihren Mitgliedern halten zu können, diesen eine Alternative zum Gottesdienstbesuch zu bieten, haben viele Kirchengemeinden ihre Gottesdienste online übertragen oder Videobotschaften gesendet. Das war auch in der Evangelischen Tersteegen-Kirchengemeinde (Stockum/Golzheim) und der Evangelischen Kirchengemeinde Unterrath der Fall. Jetzt können die Kirchen zwar wieder aufgesucht werden, die beiden Gemeinden produzieren aber weiterhin alle vier bis sechs Wochen Videogottesdienste zu besonderen Themen an besonderen Orten.

„‚Flughafen-Seelsorge – in der Krise nicht alleine sein“ heißt beispielsweise der Titel eines Gottesdienstes, der im September gedreht und nun fertiggestellt wurde. Darin wird die Arbeit der Flughafenseelsorge in den Mittelpunkt gerückt. Ehrenamtliche sprechen Fürbitten, Pfarrer Axel Weber von der Kirchengemeinde Unterrath hält eine kurze Predigt, die evangelische Flughafenseelsorgerin Ute Clevers und ihr katholischer Kollegen Johannes Westerdick stellen ihre Arbeit und ihren Arbeitsplatz vor und gemeinsam wird gesungen.

Möglich geworden sind die regelmäßigen Video-Gottesdienste der beiden Kirchengemeinden durch Vater und Tochter Laura-Alina Blüming und Mirko Blüming. Die 20-Jährige studiert „Film“ in Wuppertal und gehört seit Kindesbeinen der Tersteegen-Kirchengemeinde an. Ihr Vater ist dort Kirchmeister und Presbyter. Sie dreht den Film, ihr Vater sorgt für den Ton. Für Laura-Alina Blüming sind diese Gottesdienste „ein Glücksfall“, denn sie sammelt so praktische Erfahrungen bei der Filmproduktion für ihr Studium. „Mir liegt die Kirche sehr am Herzen und dass die Botschaft über den Videogottesdienst in die Welt hinausgeht“, sagt sie aber auch.