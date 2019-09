Abfuhr in der Bezirksvertretung : Kein neuer Feierabendmarkt für Düsseldorf

Der Feierabendmarkt ist in vielen Städten wie beispielsweise Willich ein beliebtes Event. Die Düsseldorfer Verwaltung sieht dafür keine Möglichkeiten. Foto: Wolfgang Kaiser

Nord Feierabendmärkte sind in einigen NRW-Städten ein großer Erfolg. Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 6 wollte prüfen lassen, ob das nicht auch in Düsseldorf möglich sei. Die Verwaltung sieht aber wenige Erfolgschancen – auch, weil Händlern die Bereitschaft fehle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Schlendern, stöbern, einkaufen, lecker essen und Freunde treffen in entspannter Atmosphäre – das ist auf einem sogenannten Feierabendmarkt möglich. Dieser findet bereits in vielen Städten während der warmen Jahreszeit in der Regel zwischen 16 und 20 Uhr statt. In manchen Orten einmal die Woche, in anderen einmal im Monat. Solch ein trendiges Event wollte auch die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 6 etablieren und hat deshalb schon Ende 2015 dazu eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet. Diese sollte prüfen, an welchem Standort im Bezirk 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) und unter welchen Rahmenbedingungen die Einrichtung eines Feierabendmarktes möglich wäre.

Die Rahmenbedingungen hat die Verwaltung nach vier Jahren nun mitgeteilt. Dazu gehört beispielsweise „ein belebtes Umfeld mit vorzugsweise jungem Publikum, das bereit ist, für qualitativ hochwertige Produkte einen entsprechenden Preis zu bezahlen“. Für einen Erfolg werden zudem Sitzmöglichkeiten benötigt, und es sollten Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe in unmittelbarer Nähe an der Veranstaltung beteiligt werden. „Eine dafür notwendige genaue Standortanalyse konnte seitens des Amtes für Verbraucherschutz weiterhin aufgrund der bestehenden arbeitsintensiven Projekte nicht durchgeführt werden, zumal die personelle Ausstattung für die Ausrichtung solcher Veranstaltungen nicht vorhanden ist“, teilt die Verwaltung nun mit.