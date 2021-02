Abfallentsorgung in Düsseldorf : Altpapiercontainer bleiben abgebaut

Weil die Standorte der Altpapiercontainer immer wieder verdreckt waren, baut die Stadt sie nach und nach ab. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 5 wollte erfahren, wie die Bürger dennoch unkompliziert auch größere Mengen Altpapier und Pappe entsorgen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Die CDU in der Bezirksvertretung 5 kritisiert, dass es in den Stadtteilen Kaiserswerth, Lohausen und Wittlaer keinen einzigen öffentlichen Papiercontainer und in Angermund und Stockum nur noch einen Container gibt. „Andere Stadtteile sind offensichtlich weitaus besser ausgestattet“, sagt Florian Hartmann (CDU). Er hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, um zu erfahren, wie sichergestellt wird, dass die Bürger im Düsseldorfer Norden ihren Papiermüll wohnortnah und zu auch für Berufstätige annehmbaren Öffnungszeiten entsorgen können.

Die Verwaltung teilt mit, dass insgesamt sieben Papiercontainer – an der Kalkumer Schlossallee, am Freiheitshagen, Unterdorfstraße, Kreuzbergstraße, Alte Landstraße und Zeppenheimer Weg – entfernt wurden. Sie weist darauf hin, dass es in Lohausen und Wittlaer noch nie Altpapiercontainer gegeben hätte, da dort das Papier über die Bündelsammlung entsorgt wurde. Die Entfernung der öffentlichen Container soll zur Verbesserung der Stadtsauberkeit beitragen, da die Standorte häufig verschmutzt waren. Alternativ wurde in ganz Düsseldorf als Standard-Entsorgungsweg für Altpapier die blaue Tonne eingeführt. „Im Stadtbezirk 5 kommen aktuell knapp 7.400 blaue Tonnen auf etwa 7.860 Wohngebäude, das heißt, der Stadtbezirk ist nahezu flächendeckend an die blaue Tonne angeschlossen“, sagt die Verwaltung.