Brauchtum in Düsseldorf : Kalkumer Schützen feiern ein Brauereifest im Schloss

Florian Kels, Schützenchef Michael Hermes und Marc Behmer (v.l.) sind zufreiden mit dem Fest im Innenhof von Schloss Kalkum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Offiziell hatte die Bruderschaft ihre Festlichkeiten wegen Corona abgesagt. Doch so ganz verzichten wollten die Schützen dann doch nicht auf eine Feier, die sie gemeinsam mit der Brauerei Schumacher auf die Beine gestellt haben. Dafür durften sie an einen ganz besonderen Ort, der nicht oft für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Allein dass es stattfinden konnte, darf man ruhig als Ereignis werten: das Schumacher-Sommerfest im Innenhof des Kalkumer Schlosses. Wegen der Pandemie und den immer wieder neuen Einschränkungen müssen die Schützenvereine auch in diesem Jahr auf ihre Patronatsfestlichkeiten verzichten. In Kalkum wäre am Wochenende nach Pfingsten gefeiert worden. Als abzusehen war, dass ein Schützenfest nicht umsetzbar ist, suchte die Kalkumer Bruderschaft nach einem angemessenen Ersatz. Zusammen mit der Brauerei Schumacher gelang es ihnen, den nur selten der Öffentlichkeit zugänglichen Innenhof des Schlosses für ein Sommerfest zu buchen.

Viel Mühe hatten sich die Veranstalter gegeben, die Zeltspitze des großen, gelbblauen Runddachs über der Freitreppe war aufgehängt an einem riesigen Kran und die Planen wurden vielfach gesichert. Ab 15 Uhr öffnete sich der Zugang zum Schlosshof für Besucherinnen und Besucher, die sich registriert und ihren Impfstatus nachgewiesen hatten. Deren Zahl war beachtlich: insgesamt 700 Festgäste hatten Tische reserviert, einschließlich der von der Brauerei angebotenen Jausenplatten. Das Bier floss nicht glasweise, sondern wurde in Flaschen oder kleinen Fässern an die Plätze gebracht. Für den musikalischen Zapfenstreich sorgte das Kalkumer Tambourcorps Frisch auf, gefolgt von der Kapelle Werner Brendels.

Wie viel Schützenfest steckte in diesem als Brauereifest angemeldeten Event? Eine ganze Menge: Es gab Umzüge in Uniform, eine Kranzniederlegung am Ehrenmal und am Sonntag ein vortreffliches Platzkonzert des Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich. Wer wollte, konnte auch den seit 2019 amtierenden Schützenkönig Wolf Schier persönlich kennenlernen. Der zeichnet seit zwei Jahren seine Amtspost mit dem Zusatz ab: „Rex perpetuus“, also König auf immer und ewig. Als Vorzeichen seiner langen Amtszeit gilt unter Eingeweihten ein Versprecher des zweiten Brudermeisters bei der Einführung Schiers. Der nannte als Datum das Jahr 2119.