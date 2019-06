Schützenfest Kalkum : Pferde bereichern den Festumzug durch Kalkum

Kalkum Die Schützen wollen an diesem Reiter-Brauch festhalten. Sie achten deshalb auf vielfältige Weise auf Sicherheit. Doch die Angst vor Verboten ist groß.

Er spielt damit auf eine Entwicklung an, welche die Reiter in letzter Zeit beschäftigt. So lässt das Comitee Düsseldorfer Carneval aus Sicherheitsgründen Kutschen im Rosenmontagszug nicht mehr zu und die Schützen befürchten, dass es ähnliche Beschlüsse oder gesetzliche Vorgaben auch für sie geben könnte. Hintergrund ist ein Unfall 2018 beim Rosenmontagszug in Köln, als Pferde durchgingen und mehrere Menschen verletzt wurden. „Pferde gehören aber zum Brauchtum dazu. Wir wollen daran festhalten und achten verstärkt auf Sicherheit“, sagt Brücker.