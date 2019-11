Stadtteilentwicklung in Düsseldorf : Flächen am Schloss bleiben frei

Flächen am Schloss bleiben frei

Stadtteilentwicklung in Düsseldorf

Die Ackerfläche an der Lindenallee, die auf Schloss Kalkum zuführt, soll nicht bebaut werden dürfen. Foto: Julia Brabeck

Kalkum Der Protest der Kalkumer Bürger und die Einwände des Stadtrates hatten Erfolg.

Unter dem Titel „Mehr Wohnbauland am Rhein“ hat die Bezirksregierung einen Regionalplan erstellt, in dem Flächen ausgewiesen wurden, die für Wohnbebauung genutzt werden könnten. Darin waren auch Areale rund um das Kalkumer Schloss enthalten. Nach aktuellem Stand wird aber nun eine Bebauung östlich und westlich des Schlosses kaum mehr möglich sein. Denn nachdem der Stadtrat den Regionalplan in der gewünschten Form abgelehnt hatte und zahlreiche Bürger bei der Bezirksregierung Eingaben gemacht haben, hat diese den Regionalplan überarbeitet und die Flächen rund um das Kalkumer Schloss unter anderem aus Gründen des Denkmalschutzes gestrichen.