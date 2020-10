Vandalismus in Düsseldorf : Neue Sitzbänke im Schlosspark Kalkum mutwillig zerstört

Vandalismus in Düsseldorf

Kalkum Lange hatten Bürger neue Bänke für den Park von Schloss Kalkum gefordert. Nachdem diese endlich installiert wurden, kam es sehr schnell zu Vandalismus.

Rund 20.000 Euro hat das Land NRW in elf neue Sitzbänke und Mülleimer im öffentlich zugänglichen Park von Schloss Kalkum investiert. Die alten Bänke wurden abgebaut und für die neuen Sitzgelegenheiten, die gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde ausgewählt wurden, wurden Fundamente gegossen und Flächen gepflastert. Wie der landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) nun mitteilt, haben Unbekannte bereits eine der Bänke an einem etwas abgelegenen Ort im Park mit Gewalt aus ihrem Fundament gehebelt und umgekippt liegen gelassen.

„Ich habe so etwas befürchtet. Kalkum ist leider schon lange nicht mehr so dörflich und friedlich wie früher“, sagt Gerhard Becker, Vorsitzender des Kalkumer Kulturkreises. Müllhaufen, die sich innerhalb einer Nacht ansammeln, würden schon seit Längerem darauf hindeuten, dass im Schlosspark Partys gefeiert würden. „Mehrfache Hinweise an das Ordnungsamt haben aber zu keiner Verbesserung geführt“, sagt Becker.