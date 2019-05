Umweltschutz : Jugendliche setzen sich für Bienen ein

Die Jugendfeuerwehr Kalkum baut „Samenbomben“ und Bienenhotels, um den Tieren einen Lebensraum zu bieten. Foto: Stadt Düsseldorf/Feuerwehr

Kalkum Die Jugendfeuerwehr in Kalkum bietet selbst gebaute Bienenhotels und "Samenbomben" an.

Die Jugendfeuerwehr in Kalkum setzt ihr Engagement für die Umwelt fort. Nachdem sie bereits Fledermauskästen gebaut und verkauft hat, widmen sich die 15 Mädchen und Jungen in verschiedenen Aktionen den Bienen, um alle Facetten der Tiere und deren Nutzen kennenzulernen. Den Jugendlichen wird viel Wissen über die Insekten vermittelt, etwa dass eine einzelne Biene für 500 Gramm Honig dreimal um die Erde fliegen muss, es gibt aber auch einen Ausflug zu einem Imker und eigene Projekte. So haben die Jugendlichen bereits im März unter fachkundiger Begleitung einer Biologin aus der Löschgruppe sogenannte „Samenbomben“ gegen das Bienensterben und die Hungersnot der Bienen hergestellt.

Die Zusammensetzung der „Bomben“ beinhaltet verschiedene Blumensamen und alles, was zum Wachstum der unterschiedlichen Pflanzen wie Koriander, Ringelblume, Kornblume und Sonnenblume benötigt wird. Aus den Samenbomben, die man in seinem Garten, oder an einen am Straßenrand gelegenen Grünstreifen einfach hinwerfen kann, erblühen dann die bienenfreundlichen Blumen, die als Nahrungsquelle für die Tiere dienen. Grasflächen sind allerdings für die Samenbomben ungeeignet.

Um die Wildbienen zu unterstützen, hat die Jugendfeuerwehr ebenfalls sogenannte Wildbienenhotels hergestellt, in dem markhaltige Pflanzenstängel zu unterschiedlich großen Bündeln zusammengebunden und dann in leeren Konservendosen befestigt wurden. Diese können in Gärten aufgehängt werden und bieten Wildbienen eine neue Herberge.

Sowohl die Samenbomben als auch die Wildbienenhotels können ohne Reservierung 15 Minuten vor oder nach einer der Jugendfeuerwehrübungen gekauft werden. Tüten mit je acht Samenbomben kosten fünf Euro, das Bienenhotel kostet acht Euro. Der Erlös aus dem Verkauf wird an ein noch auszuwählendes Bienenprojekt gespendet.