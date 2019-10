Geschichte und Kultur in Düsseldorf Kalkum : Der Nachtwächter führt auch durch Kalkum

Geschichte und Kultur in Düsseldorf Kalkum

Michael Hermes wird wieder in die Rolle des Nachtwächters schlüpfen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Kalkum Die Teilnehmer sollen auf unterhaltsame Weise Interessantes aus der Geschichte Kalkums erfahren.

In Angermund sind sie seit Jahren beliebt, in Kalkum hat der Kulturkreis im vergangenen Jahr erstmals eine Nachtwächterführung organisiert und gleich drei nächtliche Rundgänge durch das Dorf angeboten. Diese waren mit jeweils rund 30 Teilnehmern gut besucht, weshalb es in diesem Jahr eine Neuauflage gibt. „Wir bieten ein ganz neues Programm mit neuen Stationen und Geschichten“, sagt Vereinsvorsitzender Gerhard Becker.