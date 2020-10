Gastronomie in Düsseldorf : Private Almhütten für Restaurantgäste

Kalkum Statt auf dem Weihnachtsmarkt stehen jetzt urige Holzhütten im Biergarten des Landhauses Freemann. Dort können kleine Gruppen ungestört speisen.

Gastwirt Ciro Colella hat in den letzten Monaten mit vielen kreativen Ideen den Einschränkungen durch Corona getrotzt. Als sein Restaurant, das Landhaus Freemann an der Kalkumer Schlossallee, im Shutdown schließen musste, entwickelte er neue Konzepte, um den Kontakt zu seinen Kunden zu halten und gleichzeitig etwas Geld zu verdienen. Er hat beispielsweise den Außer-Haus-Verkauf ausgeweitet und einen Marktstand mit einem umfangreichen Sortiment vor dem Gasthaus aufgebaut. Mit einem Food-Truck war er in der Stadt unterwegs und will mit diesem in den nächsten Wochen auf Märkten, zum Beispiel samstags auf den Herrmannplatz, fertig vorbereitete Gänseessen anbieten, die daheim nur noch erwärmt werden müssen.