Historischer Rundgang durch Düsseldorfer Stadtteil Der Nachtwächter räumt mit vielen Kalkumer Mythen auf

Am alten Backsteinfeuerwehrwehrhaus, das bis 1980 auch als Leichenhalle genutzt wurde, sprach der Nachtwächter über die Situation des Schulsports in früheren Zeiten. Die letzte Station des Rundgangs räumte mit einem in Kalkum populären Mythos auf. Immerhin findet sich dort an der Schlossmauer ein schöner Epitaph für Ferdinand Lassalle, den Mitgründer des „Allgemeinen Deutschen Arbeiter Vereins“. Doch Lassalle liegt nicht in Kalkum begraben. Wohl aber hatte er als junger Mann Sophie von Hatzfeldt erfolgreich im Scheidungsprozess gegen ihren Mann Edmund vertreten.