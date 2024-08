Baustellen in Düsseldorf Kanalbauarbeiten sorgen weiterhin für Ärger in Kalkum

Die Netzgesellschaft Düsseldorf zeigt Verständnis für die Beschwerden der Bürger, denn für die betroffenen Anwohner seien die Arbeiten mit Unannehmlichkeiten verbunden. „Baustellen sind für die Menschen in unserer Stadt anstrengend“, so die Gesellschaft. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese Maßnahmen notwendig seien, „um auch in der Zukunft eine sichere Versorgung zu gewährleisten“.