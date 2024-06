Ärgen um Baustelle in Düsseldorf Kanalbauarbeiten in Kalkum werden bald beendet

Seit Januar 2023 erneuert die Netzgesellschaft in Kalkum die Versorgungsleitungen für Wasser, Gas und Strom im Bereich Viehstraße, Gerichtschreiberweg und Unterdorfstraße. Die Maßnahmen seien nötig, „um auch in Zukunft eine sichere Versorgung zu gewährleisten“, heißt es von den Stadtwerken. Doch die Dauer der Arbeiten verärgert die Anwohner, weil nicht nur mehrere Parkplätze durch die Baustelle wegfallen, sondern auch die Mülltonnen zur Leerung weiter weggebracht werden müssen. Vor allem einige gehbehinderte Nachbarn täten sich damit schwer, sagt ein Anwohner. Doch jetzt können die Bürger zumindest an der Viehstraße aufatmen. Dort sollen die Arbeiten in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Lieferengpässe hätten dort zu Bau-Unterbrechungen geführt. „Aufgrund dieser Lieferengpässe gab es Bauzeit-Unterbrechungen, unter anderem, um die Ausführbarkeit lokaler Brauchtumsveranstaltungen gewährleisten zu können“, erklären die Stadtwerke und zeigen Verständnis für „großen Ungemach“ bei betroffenen Anwohnern.