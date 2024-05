Schützenfeste in Düsseldorf Fest der „Goldenen Mösch“ in Kalkum

Das eigentliche Schützenfest wird vom 24. bis 26. Mai gefeiert und startet erstmals schon am Freitag. Dann wird um 15 Uhr die Kirmes eröffnet. Um 18.30 Uhr beginnt ein Sternmarsch zum Dorfplatz. Offiziell eröffnet werden die Feierlichkeiten um 19.30 Uhr im Schützenzelt an der Zeppenheimer Straße. Der Kindertag findet am Samstag statt. Dann sorgen Jugendfeuerwehr, die Leiterrunde Gruleiru und Tränklers Puppenbühne für Unterhaltung. Gegen 16 Uhr startet der Festzug, und am Sonntag wird ab 11 Uhr der neue König ausgeschossen, der Benjamin Brechter ablösen wird.