Besondere Führung in Düsseldorf Mit dem Nachtwächter durch das Dorf

Auch in diesem Jahr wird der Nachtwächter wieder seine Runden durch das Dorf ziehen. Der Kalkumer Kulturkreis lädt daher die Kalkumer Bürger und Gäste zu dem abendlichen Gang durch Kalkum ein. Wie in den Vorjahren wird Michael Hermes, in Düsseldorf durch seine Auftritte als Stimmungssänger im Karneval bekannt, in die Rolle des Nachtwächters schlüpfen, dafür Hut und Mantel anziehen und das Horn umhängen. Er wird als Erzähler von Dorfgeschichten an verschiedenen Orten Halt machen und interessante Begebenheiten erzählen.