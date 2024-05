Lost Place im Düsseldorfer Norden Der Kalkumer Bahnhof ist endgültig Geschichte

Am Kalkumer Bahnhof, der an der Kalkumer Schloßallee liegt, laufen zurzeit Abbrucharbeiten. Ein Mittelbahnsteig wird mit Hilfe von Baggern abgerissen, denn dort wird Platz für eine Kreuzungsbauwerk der Bahn für den RRX benötigt. Am Bahnsteig haben aber schon seit 1990 keine Züge mehr gehalten. Die Bahn hatte den Halt, der zuletzt nur noch von der S-Bahn-Linie 1 bedient wurde, nach der Eröffnung des nur 1,5 Kilometer entfernten Flughafen-Fernbahnhofs stillgelegt. Danach waren bereits einige Gleise demontiert und Gebäude abgerissen und der Fußgängertunnel, der zum Mittelbahnsteig führte, zugeschüttet und mit Beton verfüllt worden.