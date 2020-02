Das Schloss ist ein historisches Denkmal und hatte viele Besitzer. Über Düsseldorf hinaus bekannt wurde es im 19. Jahrhundert als Familiensitz der Grafen und Fürsten von Hatzfeld. Die Gräfin Sophie von Hatzfeld ließ im Garten des Schlosses ein Mausoleum zum Andenken von Ferdinand Lassalle erreichten. Lassalle, geboren am 11. April 1825 in Breslau und gestorben am 31. August 1864 in einem Duell in Carouge, war Schriftsteller, sozialistischer Politiker und einer der Begründer der Deutschen Sozialdemokratie. Er vertrat die Gräfin als Anwalt in einem neun Jahre dauernden Rechtsstreit über die Scheidung von ihrem Mann Graf Edmund von Hatzfeld.