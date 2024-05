Schützenfeste in Düsseldorf Neues Programm sorgt für viele Gäste in Kalkum

Bereits seit zehn Jahren feilen die Schützen in Kalkum beständig an den Konzepten für ihren Verein, aber auch für das Schützenfest mit der Kirmes, um das alles langfristig attraktiv und damit zukunftsfähig zu halten. In diesem Jahr haben sie die Programmfolge für das Fest geändert, das am letzten Mai-Wochenende erstmals nicht bis Montag dauerte, dafür aber einen Tag früher als sonst, nämlich am Freitag startete. So war es zuletzt für die Schützen mühsam gewesen, den Montag zu bespielen. Die meisten Gäste kamen erst am späten Nachmittag. Da erschien es nun sinnvoller, lieber am Freitag zu feiern, wenn der nächste Tag frei ist.