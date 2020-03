Schloss Kalkum in Düsseldorf : Die Zukunft von Schloss Kalkum ist weiterhin offen

Kalkum Eine Übergabe der Immobilie an den Investor ist noch nicht erfolgt. Deshalb machen Gerüchte die Runde, der Verkauf solle rückgängig gemacht werden.

Immerhin werden aber wieder Sanierungsarbeiten am Schloss im Auftrag des BLB durchgeführt. Diese waren im Juni eingestellt worden, obwohl die Sanierung von Dach und Fassade eine Grundlage für den Kaufvertrag gebildet haben soll. In Abstimmung mit der Denkmalbehörde werden zurzeit Dachdeckerarbeiten am Torhaus im Innenhof weitergeführt. Darüber hinaus werden im Innenhof auch die fehlenden Schieferdeckungen in den sogenannten Dachkehlen, das sind die Eck-Bereiche, in denen zwei Dachflächen aufeinandertreffen, am Herrenhaus vorgenommen. Am Wirtschaftsgebäude werden die Dachrinnen gereinigt und kontrolliert und darüber hinaus einige Fallrohre erneuert.