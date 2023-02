Gewässerschutz in Düsseldorf Der Schwarzbach wird renaturiert

„Nach Beendigung der Erdarbeiten werden Anpflanzungen im Uferbereich durchgeführt. Einige Stümpfe der entnommenen Bäume werden wieder eingepflanzt, so dass sie in der Auenlandschaft erneut ausschlagen können“, teilt der BRW mit. Zudem sollen vereinzelt Erlen und ufertypische Sträucher gepflanzt werden, so dass sich ein Bachauenwald entwickeln kann. In den geplanten Wechselwasserbereichen und in den Böschungen in Fließrichtung rechts ist eine Pflanzung von einzelnen Erlen und ufertypischen Sträuchern vorgesehen. Der gesamte Bereich soll sich zukünftig als Bachauenwald entwickeln. „Damit wird die Entwicklung einer vielstrukturierten ufertypischen heimischen Vegetation gefördert.“ Die Renaturierung wird rund 45.000 Euro kosten.