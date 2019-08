Freizeit für Familien in Düsseldorf : Ein sportliches Kulturhaus für Familien

Kalkum Das Projekt Kiwifalter bietet unter einem Dach verschiedene Kurse für die ganze Familie an. Die ersten Termine starten jetzt.

In dem zweistöckigen barrierefreien Sonderbau mit 800 Quadratmetern Fläche werden ab September Angebote für die ganze Familie unter anderem in den Bereichen Kreativität, Musik, Bewegung, Sprachen und Theater stattfinden. Eltern müssen dann nicht mehr den Nachwuchs zu unterschiedlichen Orten fahren, damit ihre Kinder ihre Hobbys ausüben können. „Ursprünglich sollte sich das Programm nur an Kinder und Jugendliche richten, aber wir haben immer wieder den Wunsch gehört, dass auch die Eltern alleine oder zusammen mit ihren Kindern Angebote besuchen wollen“, sagt Kaltenbach. Deshalb gibt es jetzt beispielsweise Eltern-Kind-Yoga-Kurse, aber auch die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu nutzen und in dieser Zeit das Kind betreuen oder an einem der vielen Kurse teilnehmen zu lassen. „Wir bauen gerade die Angebote auf und werden diese permanent nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten“, sagt Maus. Bereits mehr als 30 Kursleiter gehören zum Team von Kiwifalter.