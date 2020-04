Gastro und Handel in Düsseldorf : Ein Marktstand mit Wohlfühl-Atmosphäre

Kalkum Gastwirt Ciro Colella versorgt die Kalkumer auf neue Art mit hochwertigen Produkten. Ein Foodtruck soll sein Angebot nun ergänzen.

Not macht erfinderisch. Diese Phrase hat sich Gastwirt Ciro Colella gleich mehrfach zu Herzen genommen. Denn seit sein Restaurant, das Landhaus Freemann an der Kalkumer Schlossallee, wegen Corona schließen musste, entwickelte der Gastwirt bereits verschiedene kreative Konzepte, um den Kontakt zu seinen Kunden zu halten und gleichzeitig etwas Geld zu verdienen.

Gleichzeitig wollen wir einen Marktplatz für Dienstleistungsunternehmen aus Handel, Handwerk und Gastronomie schaffen, die durch die Krise in Not geraten sind.

Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : OB-Kandidaten wollen an Wahl-Termin festhalten

Corona-Krise in Grevenbroich : Facebook-Gruppe vermittelt Zuhörer an Alleinstehende

Erwerben können die Kunden eine große Auswahl an Obst und Gemüse, wobei auch exotische Sorten wie Cime di rapa (Stängelkohl) oder Kurkuma im Angebot sind. Erdbeeren und Himbeeren werden direkt mit Gelierzucker angeboten, wer aber nicht selber in der Küche stehen will, kann auch hausgemachte Marmelade oder Ingwer-Shots am Stand kaufen. Blumen, Kräuter, auch im Topf, Wein, Honig von den eigenen Bienen, Eier und Brot gehören auch zum Sortiment.