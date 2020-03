Plätze in Düsseldorf : Workshop zum Kaiserswerther Markt

Der Kaiserswerther Markt ist schon lange kein Schmuckstück mehr. Bäume mussten gefällt werden und ein stimmiges Konzept fehlt bislang. Foto: Julia Brabeck

Kaiserswerth Geplant sind Vorträge und Podiumsdiskussionen zu den verschiedenen Umgestaltungsmöglichkeiten. Die Bürger sollen sich erneut an den Konzepten beteiligen können.

Von Julia Brabeck

Für die Umgestaltung des Kaiserswerther Marktes soll unter Mitwirkung der Öffentlichkeit ein neues Konzept erarbeitet werden. Das ist notwendig geworden, da sich die Voraussetzungen rund um die historische Fläche geändert beziehungsweise sich neue Rahmenbedingungen ergeben haben. Die Stadt organisiert daher am Dienstag, 24. März, um 16.30 Uhr, einen Workshop in der Grundschule Kaiserswerth, Fliednerstraße 32. „Alle interessierten Düsseldorfer sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu mehreren Ausbauvarianten und an der Ermittlung eines Meinungsbildes zu beteiligen. Ziel ist es, eine Grundsatzentscheidung durch die Politik hinsichtlich der Weiterführung des Projektes vorzubereiten“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke.

Seit vielen Jahren wird um eine Neugestaltung des Kaiserswerther Marktes gerungen. Dafür wurden bereits zahlreiche Informationsveranstaltungen durchgeführt, Bürger befragt, Lichtkonzepte ausprobiert, Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert und mehrere Konzepte entwickelt und im November 2016 dann endlich der Bedarfsbeschluss für die daraus abgeleitete Planung gefasst. Im weiteren Verfahren haben sich jedoch verschiedene Schwierigkeiten ergeben, die zu Beginn der Planungen noch nicht absehbar waren. Dazu gehören zum Beispiel neue Erkenntnisse zum Thema Oberflächenentwässerung bei Starkregen-Ereignissen und die Entdeckung wertvoller Kulturschichten im Bereich des gesamten Platzes, die bei einem Umbau sorgfältig untersucht und dokumentiert werden müssen.

Daraus ergeben sich erhebliche Mehrkosten von knapp 800.000 Euro und eine um rund eineinhalb Jahre verlängerte Bauzeit. Will man Fördermittel für die Neugestaltung des Platzes erhalten, muss das neue Konzept innovativ „im Sinne der verkehrsarmen Stadt von morgen“ sein, was wiederum eine deutliche Reduzierung der Stellplätze und Eingriffe in das gesamte Verkehrsgeschehen nach sich ziehen würde.

In Abstimmung mit dem Heimatministerium NRW als möglichem Fördergeber und der Bezirksvertretung 5 soll beim Workshop den Bürgern, Politikern und Vertretern der Initiativen in Kaiserswerth nun erneut die Möglichkeit gegeben werden, sich an den neuen Planungen zu beteiligen. Vorgesehen sind Vorträge und eine Podiumsdiskussion mit Fachleuten zu den verschiedenen möglichen Konzepten. Da diese teilweise sehr komplex sind, kann sich die Öffentlichkeit bereits vor dem Workshop über die unterschiedlichen Umbauvarianten informieren. Diese sind ab Mittwoch, 11. März, online unter www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement sowie im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23, für die Öffentlichkeit einsehbar. Die Öffnungszeiten dort sind Mittwoch, 11. und 18. März, von 12 bis 19 Uhr und Samstag, 14. und 21. März, von 11 bis 16 Uhr.