Quartiersentwicklung in Düsseldorf : Neues Leben für das Marienkrankenhaus

Kaiserswerth Ein Konzept sieht ein Nutzungsmix aus Wohnungen, Hotel, Arztpraxen und Gastronomie vor. Das Gelände wird fußläufig von allen Himmelsrichtungen erschlossen, Auf dem Hauptgebäude entsteht ein Dachgarten mit Rheinblick.

Überzeugt haben die Pläne des Krefelder Investors Kueppersliving Immobilienentwicklung, dessen Konzept von den Düsseldorfer Architekten RKW Architektur + unter Beteiligung der Landschaftsarchitekten FSLWA erarbeitete wurde. „Der Entwurf sieht den Erhalt und die sensible Rekonstruktion der denkmalgeschützten Gebäude vor und ergänzt den Bestand mit sorgfältig gesetzten Neubauten und einer durchgängigen Freiraumgestaltung, die dem Quartier ein neues und sympathisches Gesicht gibt“, sagt Pfarrer Oliver Dregger. Das Marienkrankenhaus, welches seinen Betrieb Ende 2019 eingestellt hat, befindet sich im Besitz der Kirchengemeinde St. Suitbertus. Da diese eine Nachnutzung wirtschaftlich nicht aus eigener Kraft realisieren kann, wird der größte Teil des Grundstücks deshalb in Erbpacht an einen Investor abgegeben.

Das Planungsteam um die Architekten RKW Architektur + will mit seinem Konzept „das dörfliche Leben in Kaiserswerth bereichern und für neue Dynamik sorgen“. Eine homogene Nutzung beispielsweise als reine Wohn- oder Büroimmobilie wurde deshalb bewusst ausgeschlossen. Stattdessen sieht der Entwurf einen Nutzungsmix aus Wohnungen, Hotel, Arztpraxen und Gastronomie vor. Dieser wird noch durch Räume für die Kirchengemeinde, Polizei und Bürgerbüro in dem denkmalgeschützten Antoniushaus, welches die Kirchengemeinde behält, ergänzt.

Überflüssige Anbauten werden entfernt, so dass das Krankenhaus sich wieder seiner ursprünglichen Gestalt annähert. Deshalb wird auch das immer wieder aufgestockte, massige Dach zurückgebaut und durch einen Dachgarten mit Rheinblick ersetzt. Außerdem sollen die oft veränderten Fassaden wieder ihren historischen Charakter erhalten. So soll etwa die ursprüngliche Fensterteilung wieder hergestellt werden. Einige neue Gebäude werden aber auch hinzu kommen wie ein Torhaus an der Straße An St. Swidbert und ein großes Haus an der östlichen Seite des Bestandsgebäudes. Unter ihm sollen in einer Tiefgarage Parkplätze untergebracht werden, so dass Stellplätze entsiegelt werden können und somit der öffentliche Raum attraktiver gestaltet werden kann.