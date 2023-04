Gastronomie in Düsseldorf Wirte am Kaiserswerther Markt warten auf Terrassengenehmigung

Max Markiewicz, Betreiber der Gaststätte „Zum Einhorn“ ist außer sich. Der Grund ist ein Schreiben des Ordnungsamtes zu seinem Antrag für die Genehmigung der Außenterrasse auf der Mittelinsel am Kaiserswerther Markt. „Ich habe noch nie so ein groteskes Schreiben erhalten. Man merkt sofort, dass der Schreiber noch nie vor Ort war“, sagt Markiewicz. So werden er, aber auch die anderen Gastronomen am Markt, aufgefordert, die Terrassenfläche neu anzuordnen und einen entsprechenden Plan an das Amt zu senden.