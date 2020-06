Kulturgüter in Düsseldorf : Streit um Standort für Dampfer

Der Schaufelraddampfer „Mainz“ könnte als Museum für das Plattbodenschiff aus Kaiserswerth dienen. Wo dieser anlegen soll, ist strittig. Foto: Stadt Düsseldorf

Kaiserswerth Ein Schaufelraddampfer könnte als Museum für das historische Plattbodenschiff dienen. Ob dieser dann aber in Kaiserswerth oder in der Altstadt anlegen soll, darüber herrscht in der Bezirksverwaltung 5 Uneinigkeit.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, zu prüfen, ob ein alter Schaufelraddampfer der Ausstellungsort für das 2009 bei Deichbauarbeiten in Kaiserswerth gefundene Plattbodenschiff werden kann. Schon bevor das Prüfergebnis vorliegt, gibt es bereits Streit in der Bezirksvertretung 5 darüber, wo der Museumsdampfer anlegen sollte. Die Stadt möchte einen Standort in Rathaus-Nähe suchen und erhält dafür Zuspruch von der SPD und den Grünen. Die CDU begrüßt zwar die Idee eines Museumsschiffs, möchte aber, dass dieses in Kaiserswerth vor Anker geht.

In Kaiserswerth wurde allerdings bislang kein geeigneter Ausstellungsort für das alte Schiff, das von Fachleuten als wichtiges Kulturgut bezeichnet wird, gefunden. Denn für die Präsentation des rund 18 Meter langen Schiffs gibt es Vorgaben wie eine konstante Raumtemperatur von 20 bis 24 Grad und der Verzicht auf Tageslicht. „Kaiserswerth ist aber die Heimat des Schiffs, und es sollte deshalb hier bleiben“, erklärt Ratsherr Andreas-Paul Stieber (CDU). Es wäre die Aufgabe der Verwaltung, dafür einen Weg zu finden. Stieber glaubt, dass es in Kaiserswerth genug Besucher geben würde, da der Stadtteil an sich schon eine große Anziehungskraft besitze.