Kostenpflichtiger Inhalt: So wohnt Düsseldorf : Ein fast vergessenes Relikt

Foto: Bretz, Andreas (abr) 8 Bilder Zwischen Fachwerkbalken und modernster Haustechnik

Düsseldorf Der Umbau des alten Hauses in St. Swidbert war gar nicht so einfach. So musste der Beton zum Beispiel per Hand gegossen werden. Heute fördern die vielen alten Details aus längst vergangener Zeit die Lebensqualität einer dänischen Familie, die in dem alten Haus ein neues Zuhause gefunden hat.