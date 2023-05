Schulwege in Düsseldorf Hol- und Bringzone für Schüler wurde vergrößert

Die Haltezone am Taxistand am Klemensplatz wurde nun neu beschildert. Künftig dürfen Eltern den gesamten Bereich montags bis freitags zwischen 7.30 und 8.30 Uhr nutzen, um dort kurz zu parken und ihre Kinder aus dem Auto aussteigen zu lassen. Damit soll der Verkehr aus dem engen historischen Ortskern herausgehalten und verhindert werden, dass die Autos bis vor die Grundschule in der Fliednerstraße fahren.