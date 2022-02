Schulen in Düsseldorf : Schüler der International School werden zu Diplomaten

Die international School Düsseldorf liegt an der Niederrheinstraße in Kaiserswerth. Von dort aus wurde nun weltweit agiert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Simuliert wurde die Arbeit der Vereinten Nationen. Dabei musste die Kaiserswerther Schule für Afghanistan agieren und die Werte des Landes vertreten.

Die Schüler der ISD mussten sich bei der Konferenz einer besonders großen Herausforderung stellen: Als Repräsentanten Afghanistans vertraten sie ein Mitgliedsland der Uno, dessen anerkannte Regierung sich momentan im Exil befindet. Die Schüler mussten sich zunächst mit den Gegebenheiten des Landes vertraut machen und dabei versuchen, dessen Ansichten und Einstellungen in den Diskussionen mit den anderen Ländern zu vertreten. Unter dem Thema „Ein Planet, eine Welt“ diskutierten die Schüler fünf Tage lang über gesellschaftlich relevante Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Bedrohungen der Demokratie. „Die besondere Atmosphäre einer solch bedeutsamen Debatte zu schnuppern, hat einen wundervollen Einfluss auf sie“, sagt Lehrerin Claire Schwarting, welche das Projekt an der ISD koordiniert.

Am Ende konnte die Konferenz 88 Beschlüsse fassen, welche sich unter anderem mit Maßnahmen zu verbessertem Zugang zu sauberem Wasser und zu steigender Jugendbeteiligung bei der Klimakrise beschäftigen. Diese werden in der Bibliothek des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York aufbewahrt.