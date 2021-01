Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Mein Laden : Kaffee mit gutem Gewissen genießen

Robin Dorn röstet in seinem Geschäft Rivercoffee den Kaffee selber. Dieser stammt aus vier Kontinenten. Foto: Julia Brabeck

Kaiserswerth Robin Dorn bietet in seiner Privatrösterei Kaffee an, der fair gehandelt wurde und in nachhaltigen Verpackungen verkauft wird. Das kommt gut an.