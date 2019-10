Reittherapie in Düsseldorf : Pferde machen Nils stark

Nils genießt die von Mutter Angela und Anja Gottschling (v.r.) begleitete Reitstunde, während Valeria Rohrmoser Pferd Kantor führt. Foto: Anne Orthen (ort)

Kaiserswerth Der 16-Jährige ist seit seiner Geburt behindert. Auf dem Pferderücken kann er beim Therapiereiten in Kaiserswerth die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten und die Nähe zum Tier genießen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Nils ist sichtbar glücklich und strahlt über das ganze Gesicht, denn er sitzt auf dem Rücken von Pferd Kantor. Dass er niemanden mehr braucht, der hinter ihm sitzt und ihn stützt, und dass er seinen Kopf alleine halten kann, ist mehr als erstaunlich. Denn der 16-Jährige ist mehrfachbehindert und kann seine Muskulatur nicht selbst steuern. Bei seiner Geburt kam es wegen Sauerstoffmangels zu einer Gehirnschädigung. Deshalb sitzt er im Rollstuhl, ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Auf Kantor hält er aber die Körperspannung, kann, nur leicht gestützt von seiner Mutter Angela und von der Reittherapeutin Anja Gottschling, Runde um Runde auf dem geduldigen Wallach drehen.

„Durch das Reiten hat er in vielen kleinen Schritten Fortschritte gemacht. Die Motorik hat sich deutlich verbessert“, berichtet Mutter Angela. Deshalb nimmt sie mit Bus und Bahn auch den einstündigen Weg von Gerresheim nach Kaiserswerth auf sich, um einmal in der Woche Nils die Reiteinheit zu ermöglichen. „Außerdem ist das Reiten für Nils das Größte und solange ich das bezahlen kann, will ich ihm das ermöglichen.“

Info Das Reitangebot braucht Unterstützung Spenden Um das Reitprojekt anbieten zu können, sammelt die Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie, die beispielsweise auch einen Klinikclown in Kaiserswerth finanziert, Spenden. Zweck Die Gelder für die Reittherapie werden beispielsweise für Tierarztkosten, Therapiematerial oder den Hufschmied benötigt.

Die Kosten müssen in der Regel die Kunden tragen, denn die Reittherapie wird nicht von der Krankenkasse übernommen, obwohl sie Menschen mit Behinderungen auf ganzheitliche Weise fördert. Der Mensch wird körperlich, emotional, geistig und sozial angesprochen und in seiner Entwicklung vorangebracht. Im Vordergrund steht nicht unbedingt das Reiten, sondern die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die auch nur beim Beobachten, Streicheln oder Putzen hergestellt werden kann. Der Kontakt mit dem warmen Pferderücken beispielsweise regt auch das seelische Empfinden an und sorgt für Lebensfreude. „Deshalb verzichten wir gerne auf einen Sattel, damit die Reiter noch dichter am Tier dran sind“, erklärt Gottschling.

Seit 2004 findet die pferdegestützte Pädagogik und Therapie der Behindertenhilfe der Kaiserswerther Diakonie auf dem Knabschen Hof an der Alte Landstraße statt. Geleitet wird diese von Kerstin Bruckschen, der neben der Ergo- und Reittherapeutin Anja Gottschling noch weitere Ehrenamtler zur Seite stehen. Rund 35 Personen im Alter von vier bis 72 Jahren kommen jede Woche dorthin, um sich mit den drei Pferden zu beschäftigen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Förderbedarf, also eine geistige, körperliche oder psychische Beeinträchtigung. „Das sind Bewohner von Einrichtungen der Diakonie, aber auch Menschen von außerhalb“, sagt Gottschling. Bei jedem stehen andere Ziele im Vordergrund der Therapie. Bei Nils ist es vor allem die Verbesserung der Körperwahrnehmung und der Koordinationsfähigkeit, bei anderen Kunden geht es etwa um die Stärkung des Selbstvertrauens, der Kommunikationsfähigkeit und des Verantwortungsbewusstseins.