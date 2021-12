Pilotprojekt in Düsseldorf : Politik will den Mehrgenerationencampus stärker begleiten

Düsseldorf Eine kleine Kommission soll auf eine niveauvolle Stadtentwicklung für das Gebiet in Kaiserswerth achten. Der Campus soll ein Pilotprojekt werden.

Fachmarktcenter in Düsseldorf : Bürger arbeiten mit an der Zukunft des B8-Centers

Die Verwaltung lobt das Engagement der Politiker, hält das geplante Wettbewerbsverfahren, in dem alle Fachbelange und Bürger integriert würden, allerdings für ausreichend. Da Politiker in der Jury des Wettbewerbes sitzen werden, sei zudem eine Begleitung des Projektes die gesamte Zeit über gegeben, ebenso wie die Gelegenheit, auf die Einhaltung der Kriterien zu achten. Bei der Auftaktveranstaltung könnten Fachvorträge integriert werden und die Bürger könnten sich jederzeit über eine Webseite, die laufend aktualisiert wird, über das Projekt informieren, heißt es. „Für zusätzliche Veranstaltungen und Workshops fehlen Gelder und auch Zeit“, teilt die Verwaltung mit.

Die Bezirksvertretung stimmte dem Antrag für die Einrichtung einer kleinen Kommission und die Durchführung von Workshops dennoch einstimmig zu. Zudem äußerten Politiker schon Wünsche für die Gestaltung des Campus. Marianne Hagen (FDP) beispielsweise würde sich dort ein Demenzdorf wünschen, in dem sich die Menschen frei bewegen können. „Solch eine Einrichtung gibt es bislang nicht in Düsseldorf und Umgebung.“ Die Grünen wiederum sehen eine Chance, auch Sportflächen in der Halle und draußen für die Vereine im Stadtbezirk errichten zu können. Zu denken sei dabei zuallererst an den Kaiserswerther Sportverein, der seit Jahren mehr Hallenkapazitäten fordere.