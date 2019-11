Stadtteilentwicklung in Düsseldorf : Neue Pläne für Kaiserswerther Markt

Stadtteilentwicklung in Düsseldorf

Kaiserswerth Im Laufe der Planungen haben sich mehrere neue Anforderungen ergeben, die in einem neuen Konzept berücksichtigt werden müssen. Das führt zu höheren Kosten und einer längeren Bauzeit.

Seit vielen Jahren wird um eine Neugestaltung des Kaiserswerther Marktes gerungen. Dafür wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen durchgeführt, Bürger befragt, Lichtkonzepte ausprobiert, Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert und mehrere Konzepte entwickelt und beschlossen. Jetzt müssen die Planungen erneut überarbeitet werden, da sich die Voraussetzung rund um diese historische Fläche geändert, beziehungsweise sich neue Rahmenbedingungen ergeben haben. Die Bürger sollen an den neuen Planungen erneut beteiligt werden. Die Bezirksvertretung 5 soll deshalb in ihrer nächsten Sitzung am 26. November einen Workshop beschließen, der im ersten Quartal 2020 durchgeführt werden soll. „Ziel des Workshops ist die Entwicklung einer Lösung, die unter Berücksichtigung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Restriktionen und unter Abwägung der verschiedenen Interessenslagen der beteiligten Akteure grundsätzlich umsetzungsfähig erscheint“, sagt die Verwaltung. Teilnehmen sollen Vertreter von Vereinen und der Initiativen, die sich bislang im Verfahren engagiert haben, Bürger, Vertreter des Heimatministeriums als Fördergeber, der Denkmalbehörden, externe Fachleute, der Stadtentwässerungsbetrieb, Behindertenvertreter, die Politik und Mitarbeiter der Fachämter.