Museum in Düsseldorf : Pflegemuseum zeigt seltene medizinische Exponate

Düsseldorf Mit vielen Museumsstücken, Texten und Hörstationen gibt das Pflegemuseum einen Überblick über 200 Jahre Entwicklung der Krankenpflege.

Das Pflegemuseum Kaiserswerth besteht seit zehn Jahren. Tausende Besucher insbesondere aus der Pflegeausbildung konnten an diesem außerschulischen Lernort bereits ihren Horizont erweitern. Es kamen aber auch zahlreiche individuelle Gäste, die sich für die Geschichte der Pflege und besondere Persönlichkeiten, wie die Fliedners oder Florence Nightingale, interessierten.

Jetzt wurden Teile der Sammlungen zugänglich gemacht, die sonst in den Magazinen verborgen und selten zu sehen sind. In einer Vitrine sind nun Schwesternbroschen ausgestellt, die einen wichtigen Aspekt der Berufsidentität von Pflegenden bilden. Neben Stücken aus der eigenen Sammlung der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth sind auch internationale Exponate aus der Sammlung des Wiener Pflegehistorikers Vlastimil Kozon zu sehen.

In zwei weiteren Vitrinen wird zudem eine Auswahl der umfangreichen medizinhistorischen Sammlung von Jürgen Krömer gezeigt, die er dem Pflegemuseum vor einigen Jahren übergeben hat. Der Internist war bis 1976 im Marienkrankenhaus tätig und gründete eine eigene Praxis am Kaiserswerther Markt. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Tätigkeit vereinte er Erbstücke, gekaufte oder geschenkte Exponate zu einem vielseitigen Überblick der Medizingeschichte von der Antike bis in die heutige Zeit.