Kirchengemeinden in Düsseldorf Ulrike Heimann geht in den Ruhestand

Am 2. Advent 1993 war Heimann ebenfalls in der Mutterhauskirche in ihre Pfarrstelle in der damaligen Anstaltskirchengemeinde beim Diakoniewerk Kaiserswerth eingeführt worden, das sich bis in die 1970er Jahre noch „Diakonissenanstalt“ nannte. Schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass die Gemeinde keine Zukunft hat. Das war nicht nur eine Frage der Finanzen. Die Gemeinde als Ganze war überaltert und so fehlten für eine lebendige Gemeindearbeit ehrenamtlich Mitarbeitende. So fusionierte die Anstaltsgemeinde im November 1997 mit der evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth und Heimanns Pfarrbezirk erweiterte sich um die Stadtteile Kalkum und Zeppenheim.