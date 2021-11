Altes Krankenhausgelände wird umgestaltet : Im Antoniushaus entsteht ein Gemeindezentrum

Düsseldorf Die Bezirksvertretung genehmigte nun die Umbaupläne eines denkmalgeschützten Hauses. Neben Räumen für die Kirchengemeinde werden auch Wohnungen entstehen.

Einstimmig hat die Bezirksvertretung 5 einem Bauantrag für ein neues Gemeindezentrum zugestimmt, das in dem denkmalgeschützten Antoniushaus aus dem Jahr 1894 eingerichtet werden soll. Das Gebäude gehört zum ehemaligen Marienkrankenhauskomplex, welches die katholische Kirchengemeinde in Erbpacht einem Investor überlässt. Das Antoniushaus selbst bleibt aber im Besitz der Gemeinde, die durch den Umbau endlich eine Versammlungsfläche erhält, die in unmittelbarer Nähe zur Suitbertus-Basilika liegt. Gleichzeitig geht mit dem Umzug eine notwendige Flächenreduzierung einher, welche die Kirchengemeinde zur Zukunftssicherung benötigt.