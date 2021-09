Gesundheitswesen in Düsseldorf : Ein Buch über die Krankenhausgeschichte

Düsseldorf Die Wissenschaftlerin Annett Büttner hat die Historie der Klinik sorgsam recherchiert und mit der Geschichte des Stadtteils verknüpft.

Geschrieben hat das Buch die Historikerin Annett Büttner. Sie stellt die wechselvolle Geschichte der Klinik in Zusammenhang mit der Ortsgeschichte dar. Es spielen medizinische, pflegegeschichtliche und religiöse Aspekte wichtige Rollen. Religiöse Aspekte beispielsweise waren es, die überhaupt zu der Gründung des Krankenhauses geführt haben. „Denn seit der Entstehung der evangelischen Diakonissenanstalt von Pfarrer Fliedner mitten im katholisch geprägten Rheinland im Jahr 1836 lieferten sich die christlichen Konfessionen in Kaiserswerth einen Wettbewerb auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung, Sozialarbeit und Bildung“, sagt Büttner.

Führung Am 17. Oktober bietet Büttner um 14 Uhr einen Rundgang zur Religionsgeschichte Kaiserswerths an. Anmeldung unter annett.buettner@arcor.de.

Diese Situation führte 1855 zur Gründung des katholischen Marienkrankenhauses am Kaiserswerther Markt 25. Das Gebäude ist heute noch gut an der Marienfigur über dem Eingang zu erkennen. Als das Haus zu klein wurde, entstand das erste Gebäude am Stiftsplatz, dem noch viele weitere An-. Um- und Neubauten folgen sollten, wie an der Stilvielfalt des großen Komplexes erkennbar ist.