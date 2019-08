Jugendfreizeiteinrichtung Düsseldorf : Anhänger für mobile Jugendarbeit

Kaiserswerth Das Offroad-Fahrzeug der Diakonie in Kaiserswerth ist jetzt flexibler einsetzbar.

Seit zehn Jahren ist Offroad, das mobile Jugendzentrum der Kaiserswerther Diakonie, in Düsseldorf unterwegs. Das Ziel der Einrichtung, die mit dem Jugendamt der Stadt kooperiert, ist, Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren zu erreichen, die keinen Zugang zu Freizeitangeboten haben. Daher fährt Offroad die Orte direkt an, an denen sich junge Menschen häufig aufhalten. Dort werden pädagogisch begleitete Aktionen angeboten. Die Pädagogen animieren die Kinder und Jugendlichen zu Spiel und Bewegung und haben ein offenes Ohr für sie, wenn es mal Probleme in Schule oder Zuhause gibt. Nachdem 2017 der ehemalige Linienbus durch ein neues, mit bunten Graffitis besprühtes Fahrzeug ersetzt wurde, bekommt die Offroad-Flotte jetzt neuen Zuwachs: Ein zweiter, kleinerer Anhänger ist nun ebenfalls für die mobile Jugendarbeit im Einsatz.

Die mobile Jugendeinrichtung ist montags bis freitags in verschiedenen Düsseldorfer Stadtteilen unterwegs, steht beispielsweise an Spielplätzen oder Flüchtlingsunterkünften. Die Standorte stehen online unter www.kaiserswerther-diakonie.de/offroad. Zudem ist das Fahrzeug auch bei zahlreichen Veranstaltungen im Einsatz. Vom 17. bis 24. August beteiligt es sich beispielsweise am Olympic Adventure Camp auf dem Apollo-Platz und am 8. September am 183. Jahresfest der Kaiserswerther Diakonie an der Alten Landstraße 179.