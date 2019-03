Künstler zeigen ihre Werke: Museum zeigt Künstler aus der Heimat

Kaiserswerth Zu den Zielen des Heimat- und Bürgervereins Kaiserswerth gehört es, die Geschichte und Kunst im Stadtteil zu fördern. Mit zwei sehr unterschiedlichen Ausstellungen soll das in diesem Jahr umgesetzt werden.

Gleich zwei besondere Termine will der Heimat- und Bürgerverein Kaiserswerth (HBV) in diesem Jahr mit zwei Ausstellungen im Kaiserswerther Museum feiern. So wurde vor 100 Jahren die Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland“ ins Leben gerufen. Eines der Gründungsmitglieder war der Kaiserswerther Schriftsteller und Dramaturg Herbert Eulenberg. Eulenberg war es auch, auf dessen Initiative hin vor 70 Jahren die Heimatfreunde Kaiserswerth, der heutige Heimat- und Bürgerverein, gegründet wurde.