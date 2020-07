Kirchenkunst in Düsseldorf : Mosaike der Kapelle Lantz werden gerettet

Elisabeth Derix und Helmut Glatzer in der Werkstatt von Derix in Kaiserswerth, wo ein Mosaik aus der Lantz‘schen Kapelle saniert wird. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Kaiserswerth/Lohausen Die Restaurierungsarbeiten sind aufwendig und ziehen sich in die Länge, da die dafür benötigten Gelder schrittweise gesammelt werden müssen. Die Kosten sind diesmal hoch, da für die Arbeiten ein Gerüst aufgebaut werden muss.

Vor zehn Jahren hat Helmut Glatzer bereits große Teile der Mosaike in einem aufwendigen Verfahren von den Wände der Lantz’chen Kapelle abgenommen. Das kleine Gotteshaus, das 1878 im Lantz’schen Park erbaut wurde, hatte stark unter Feuchtigkeit gelitten. Viele der kleinen Steinchen hatten sich deshalb von den Wänden gelockert und waren aus den Bildern herausgefallen.

Die Ursache für die Feuchtigkeit waren Schäden am Kapellendach, die über mehrere Jahre nicht behoben wurden und durch die Regenwasser eindrang. Eingelagert wurden die Mosaike seitdem in der Kaiserswerther Glaswerkstatt Derix, die weltbekannt für ihre Glasrestaurierungsarbeiten ist. Das Unternehmen hat beispielsweise schon Fenster für die Sixtinische Kapelle in Rom geliefert.

Info Die Lantz’sche Kapelle kennenlernen Der Förderverein Lantz’sche Kapelle wurde 2011 gegründet und setzt sich für die Instandsetzung und Pflege der Kapelle, die sich im städtischen Besitz befindet, ein. Auch soll das Gebäude mehr für die Bürger geöffnet werden. Besichtigung Der Förderverein Lantz’sche Kapelle möchte der Öffentlichkeit die laufenden Restaurierungen in der Lantz’schen Kapelle im Lantz’schen Park präsentieren und lädt zur Besichtigung und zu Führungen ein. Dabei wird auch ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Termine sind der 9. August, 13. September und 11. Oktober jeweils von 14 bis 16 Uhr. Infos stehen online unter www.kapellelantz.de.

Die Rekonstruktion der Lohausener Mosaike geht nur langsam vorwärts. Das liegt allerdings nicht am Können von Glatzer, sondern weil die dafür benötigten Gelder erst vom Förderverein Lantz’sche Kapelle gesammelt werden müssen. So hat die Restaurierung eines rund 140 mal 60 Zentimeter großen Wandmosaiks, eine Darstellung des Heiligen Paulus, rund 27.000 Euro gekostet. Dieses wurde 2016 fertiggestellt.

Nun hat der Förderverein, auch dank eines Zuschusses der Bezirksvertretung 5, ausreichend Gelder zusammen getragen, um die nächsten Restaurierungsschritte zu finanzieren. Die Mosaike im Bogen der Apsis in der Kapelle werden diesmal von Glatzer instand gesetzt. Insgesamt wird das 34.000 Euro kosten, denn um an das hohe Gewölbe zu kommen, muss extra ein Gerüst aufgestellt werden. Außerdem gestalten sich die Arbeiten sehr aufwendig. Denn jedes einzelne Steinchen, das manchmal kleiner als ein Stecknadelkopf ist, muss gesäubert und sortiert werden.

Teilweise sind Steine auch abhanden gekommen. Diese werden dann durch Material von Derix ersetzt. Das ist eine richtige Puzzle-Arbeit, denn ein Steinchen in der richtigen Größe und im richtigen Farbton zu finden, ist nicht immer einfach. Das Denkmalamt überprüft zudem, ob die Rekonstruktionen auch denkmalgerecht erfolgen.

An einem Emblem in der Größe eines DinA4-Blattes hat der Restaurator beispielsweise mehr als 20 Stunden gearbeitet. „Auf dieser Fläche befinden sich mindestens 20 verschiedene Grüntöne. Da sucht man schon mal länger nach einem passenden Ersatz“, sagt der gelernte Mosaiksetzer Glatzer. Erschwerend kommt hinzu, dass die alten Steine im Laufe der Jahrzehnte ihren Glanz und ihre Farbe verloren haben und sich deshalb von dem neuem Material optisch absetzen. Findet sich auch im umfangreichen Bestand kein akzeptabler Ersatz, werden die Glassteinchen notfalls auch in Murano bestellt. Dort wurden auch die ursprünglichen Steine in Spezialwerkstätten hergestellt.