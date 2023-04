Tänzer in Düsseldorf Erneuter Medaillenregen für Kaiserswerther Tänzerinnen

Seit nunmehr 40 Jahren treffen sich Deutschlands beste Ballettschulen zum Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck bei München. Wer daran teilnehmen will, muss sich in einem der fünf deutschlandweit stattfindenden Regionalwettbewerbe qualifizieren. Das ist der Ballettschule Kaiserswerth erneut gelungen, sodass die Leiterin der Ballettschule Katrin Hansen am Wochenende gemeinsam mit 29 Schülerinnen aus drei Leistungsklassen (Alter zwischen zwölf und 21 Jahren) und 13 qualifizierten Tänzen im Gepäck zum Wettbewerb reiste.