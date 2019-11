Chorleben in Düsseldorf : Männerchor singt wenig bekannte Werke

Kaiserswerth Seit 25 Jahren besteht der Chor „vox plena“ aus Kaiserswerth, der sich gerne auch sozial engagiert.

Eigentlich wollte das Dutzend junger Männer vor 25 Jahren nur den feierlich-musikalischen Rahmen für eine Taufe gestalten. Dass sich daraus der Kaiserswerther Männerchor „vox plena“ entwickeln würde, war eigentlich nicht geplant. „Wir kannten uns von den Singwochen des Chorverbandes in der Evangelischen Kirche und durch den Chor der Stadtkirche in Kaiserswerth. Zunächst haben wir sporadisch miteinander gesungen und dann regelmäßige Proben eingeführt“, erinnert sich Kay Immer. Der ausgebildete Sänger ist Gründungsmitglied des Chores, den er zudem seit 25 Jahren leitet. „Wir sind aber ein Kollektiv und besprechen gemeinsam, welche Projekte wir umsetzen wollen“, betont er.

Und diese sind vielseitig. Gestaltet werden Konzerte und Gottesdienste, aber auch private Feiern und Jubiläen, und auch für den guten Zweck wird gesungen. So besucht der Chor traditionell in der Weihnachtszeit Altenheime, um dort Weihnachtslieder zu präsentieren. „An einem Tag haben wir dann rund 50 Lieder vorgetragen“, sagt Immer.

Zwischen zwölf und 16 Männer, von 15 bis 85 Jahre alt, gehören dem Chor an. „Wir sind ein verschworener Haufen, in dem schon viele Freundschaften entstanden sind“, sagt Immer. Bislang wurde jeden zweiten Montag in der Jonakirche in Lohausen geprobt. Doch das soll sich künftig ändern. „Wir wollen nun versuchen, Projektbezogen zu arbeiten. Für ein Konzert werden zum Beispiel Termine festgelegt, und dann kann jeder individuell schauen, ob er sich daran beteiligen kann.“