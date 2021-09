Straßenschäden in Düsseldorf : Loch in der Fahrbahn bleibt noch bis Februar

Loch in der Fahrbahn bleibt noch bis Februar

Straßenschäden in Düsseldorf

Beim Starkregen im Juli wurde die Fahrbahn der Alte Landstraße in Kaiserswerth unterspült. Sie sackte ein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Fahrbahn der Alte Landstraße in Kaiserswerth wurde unterspült. Die Beseitigung des dabei entstandenen Schadens verzögert sich. Das finden Anwohner sogar gut.

An der Alte Landstraße haben die ersten Vorarbeiten für die Kanalsanierung begonnen, mit der die Beseitigung eines vier mal vier Meter großen Lochs in der Fahrbahn verbunden ist. Ab Montag wird die Baustelle eingerichtet, Baucontainer werden aufgestellt, dann soll in offener Bauweise die Erneuerung des Mischwasserkanals starten.