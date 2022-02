Schulwege in Düsseldorf : Eine Kiss & Ride-Zone soll Schulwege sicherer machen

Düsseldorf In Kaiserswerth wurde eine solche Zone bereits eingerichtet. Da sie allerdings zu klein ist, wird sie bislang nicht richtig angenommen.

Erneut hat sich die Bezirksvertretung 5 mit den Schulwegen zur Kaiserswerther Grundschule in der Fliednerstraße beschäftigt. In deren Umfeld war es in der Vergangenheit immer wieder zu chaotischen und gefährlichen Situationen gekommen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule fuhren. Abhilfe sollte eigentlich schon lange eine sogenannte Kiss & Ride-Zone schaffen. Dabei handelt es sich um einen Parkstreifen, auf dem nur kurzfristig gehalten werden darf, um Kinder aus dem Auto aus- oder einsteigen zu lassen. Diese Zone wird nicht direkt vor der Schule angelegt, um dort den Verkehr fernzuhalten.

Die erste Kiss & Ride-Zone befand sich zunächst auf den Stellplätzen vor den Häusern Kaiserswerther Markt 38 und 40. Diese wurde später auf Teilen des Taxistandes am Klemensplatz verlegt, damit die Eltern erst gar nicht in die engen Straßen des historischen Ortskerns hineinfahren müssen. Doch dieser Standort wird nicht angenommen, da bislang nur ein kleiner Bereich des Taxistandes morgens für die „Elterntaxis“ reserviert wurde, dort nciht genug Platz ist. Die Bezirksvertretung ist deshalb einstimmig einem Antrag der CDU gefolgt, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, die Kiss & Ride-Zone wieder vorübergehend an den Kaiserswerther Markt zu verlegen. „Bedauerlicherweise bedarf es dieses Zwischenschritts, um den Eltern überhaupt eine echte Möglichkeit zu Kiss and Ride zu ermöglichen“, heißt es in dem Antrag.