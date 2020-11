St. Martin in Düsseldorf : Karnevalisten spenden Süßes für St. Martin

(brab) Pech hatten die Sermer Karnevalisten. Ihr Zug musste Anfang des Jahres wegen Sturm abgesagt werden und in der anstehenden Session verhindert Corona das fröhliche Treiben. Schon gekauftes Wurfmaterial wird deshalb nun für Martinstüten verwendet.

Der Martinszug in Kaiserswerth gehört zu den schönsten in der Region. In Corona-Zeiten muss das beliebte Spektakel allerdings ausfallen. Ganz auf St. Martin müssen zumindest die Kaiserswerther Grundschüler aber nicht verzichten. Die St. Sebastianus Bruderschaft 1285, die die Feier traditionell organisiert, hat nun an die 310 Jungen und Mädchen liebevoll gepackte Martinstüten verteilt. Normalerweise kosten die Wertmarken dafür 3,50 Euro, doch in diesem Jahr erhielten die Kinder die Tüten kostenlos. „Wir wollten in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen und Freude verbreiten“, sagt Dirk Japcke, zweiter Vorsitzender der Bruderschaft. Zudem werden von den Schützen, wie bereits auch in den vergangenen Jahren, 60 Tüten zu den Bewohnern des Heims der Lebenshilfe in Unterrath gebracht.