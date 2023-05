Gemeindeleben in Düsseldorf Ein Marienplatz für Kaiserswerth und ein Gemeindehaus

Auch das denkmalgeschützte Antoniushaus aus dem Jahr 1894 liegt nun am Marienplatz und hat die Hausnummer 1 erhalten. Das Gebäude wurde in den letzten zweieinhalb Jahren aufwendig für rund 7,8 Millionen Euro von der Kirchengemeinde St. Suitbertus saniert und in ein neues Gemeindezentrum umgebaut. „Es ist sehr schön, dass das Pfarrheim nun näher an die Basilika gerückt ist, die Orte zu einer Einheit werden“, sagt Pfarrer Oliver Dregger.