Gut gemacht : Schüler basteln für Frauen, Lions Club kocht für Obdachlose

Kaiserswerth Jungen und Mädchen der International School haben eine virtuellen Weihnachtsmarkt organisiert und den Erlös an das Frauenhaus gespendet.

An der International School of Düsseldorf (ISD) in Kaiserswerth, die von 900 Schülern aus über 50 Ländern besucht wird, werden seit mehr als zehn Jahren unter dem Motto „Gemeinsam sind wir besser” Weihnachtsmärkte für den guten Zweck organisiert. Auch wenn Corona andere Rahmenbedingungen nötig machte, sollte auf diese Tradition in diesem Jahr nicht verzichtet werden. So organisierten die Drittklässler den ersten virtuellen Weihnachtsmarkt der Schule. Dafür wurden Prototypen der Waren hergestellt, fotografiert und die Produkte vorab online verkauft. So wurde, anders als in den Jahren zuvor, komplett auf Nachfrage hin produziert und die Waren danach rechtzeitig zu Weihnachten geliefert.