Naturprojekte in Düsseldorf : Kinder bringen Äpfel vom Baum ins Glas

Düsseldorf Bei einem pädagogischen Projekt konnten drei Generationen und unterschiedliche Professionen miteinander und voneinander lernen. Nebenher entstanden 258 Liter Apfelsaft.

Die Kinder lernten zum Beispiel, wie der Apfel an den Baum kommt und wie man ihn verarbeiten kann. Die angehenden Erzieher und Erzieherinnen erweiterten ihre Erfahrungen in pädagogischer Arbeit, etwa indem sie mit den Kindern anhand von Bilderbüchern und Liedern die Biologie des Apfels erforschten. Und die Diakonissen brachten jede Menge Erfahrung in Selbstversorgung und Ökologie ein. „Es ist ein fantastisches Projekt, das den Kindern Achtung vor Lebensmitteln vermittelt“, sagt Schwester Erika aus der Kaiserswerther Schwesternschaft. Mit ihr zusammen durften die Kinder leckere Apfelkuchen- und Apfelmus-Rezepte ausprobieren.

„Besonders Spaß gemacht hat allen natürlich das große Pflücken in unserem Garten“, sagt Anna Dees. Mit 475 Kilogramm Obst im Gepäck machten sich die Kinder und Studierenden anschließend auf den Weg zu einer Mosterei in Mettmann. Dort wurden 258 Liter Apfelsaft gepresst, den die Eltern bei einer Abschlusspräsentation des Projekts in der Kita kaufen konnten. Der Erlös wird an den Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) gespendet und soll in die Pflege der Nabu-Obstwiese am Unterbacher See fließen.